Hindistan ve Pakistan arasındaki ezeli rekabet, bu kez 66 yıllık köklü İndus Su Anlaşması üzerinden tehlikeli bir tırmanışa sahne oluyor. Hindistan yönetiminin, İslamabad'ın sınır ötesi teröre destek vermeyi bırakana kadar su anlaşmasını askıya aldığını açıklaması ve Pakistan’a akan suları tamamen kesme tehdidinde bulunması üzerine bölgede tansiyon zirveye çıktı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, su güvenliğinin doğrudan ulusal güvenliğin bir parçası olduğunu vurgulayarak, hayati çıkarlarının tehdit edilmesi durumunda Hindistan ile savaşmaktan çekinmeyecekleri uyarısında bulundu.

PAKİSTAN İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

İki ülke arasında İndus havzasındaki nehirlerin kullanımını düzenleyen anlaşmanın bozulması, zaten ekonomik olarak zor günler geçiren Pakistan için tam bir felaket senaryosu anlamına geliyor. Ülke nüfusunun yüzde 90'ı bu havzada yaşarken, tarım arazilerinin neredeyse tamamı ve hidroelektrik enerji santrallerinin tamamı bu sulara bağımlı durumda.

CNBC'de yer alan habere göre, uzmanlar, Hindistan’ın teknik olarak suyu tamamen kesemese bile barajlar yoluyla su akış zamanlamasını manipüle ederek Pakistan’da ekim dönemlerinde kuraklığa, hasat dönemlerinde ise ani taşkınlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Pakistan’ın son dönemde nehirlerdeki şüpheli akış değişimleri nedeniyle Yeni Delhi’ye ardı ardına protesto mektupları göndermesi, krizin diplomasi masasında çözülmesi için zamanın giderek daraldığını gösteriyor.