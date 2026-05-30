Tunca Nehri'nin Sarayiçi mevkisinde suyun içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bot yardımıyla sudan alınarak kıyıya çıkarılan cesedin 2 gündür haber alınamayan Volkan Cevizli'ye ait olduğu belirlendi. Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. SABAH SAATLERİNDE DE CESET BULUNMUŞTU Öte yandan sabah saatlerinde aynı yerde bulunan cesedin de 2 gün önce kayıp başvurusu yapılan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu ailesince teşhis edildi. Arslan ve Cevizli'nin nehir kenarına birlikte geldikleri tahmin ediliyor.

