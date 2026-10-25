Japonya'nın Gunma eyaletine bağlı Nishikaminomiya arkeolojik alanında ortaya çıkarılan eser, milattan sonra 5. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiriliyor. Yaklaşık 40 santimetre yüksekliğindeki heykelcikte saç modeli, takılar ve yüzündeki kırmızı boya izlerinin korunmuş olması, dönemin inançları ve ritüelleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

ELİNDEKİ GİZEMLİ NESNE ARAŞTIRILIYOR

Japonya'da eski mezarların çevresine yerleştirilen ve 'haniwa' olarak adlandırılan pişmiş toprak figürlerden biri olan eser, Nishikaminomiya bölgesindeki 1 numaralı mezar höyüğünü çevreleyen hendekte bulundu.

Heykelciğin başı ve üst gövdesi büyük ölçüde korunurken saçlarının özenle şekillendirildiği, bileklerinde takılar bulunduğu ve sağ omzundan göğsüne doğru uzanan bir kuşak taşıdığı belirlendi. Yüzünde ve kuşağında kırmızı pigment kalıntılarına da rastlandı.

Araştırmacıların en fazla dikkatini çeken ayrıntı ise figürün sol elinde tuttuğu çubuk biçimindeki nesne oldu. Gunma Eyaleti Arkeolojik Araştırma Merkezi uzmanları, bu nesnenin dini törenlerde kullanılan bir araç olabileceğini değerlendiriyor.

Bu özelliklerden hareketle heykelciğin, eski Japon toplumunda dini ritüellerle ilişkilendirilen ve miko olarak bilinen bir kadını temsil ettiği düşünülüyor. Şamanik uygulamalarla bağlantılı olabileceği belirtilen figürün gerçek bir kişiyi mi yoksa sembolik bir karakteri mi canlandırdığı henüz kesinlik kazanmadı.

11 ANTİK MEZARIN BULUNDUĞU ALANDA ORTAYA ÇIKTI

Keşif, Japonya'nın orta kesimlerinden geçen Tone Nehri çevresindeki düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda yapıldı. 2020 yılında başlayan araştırmalarda, Japonya'nın Kofun dönemine ait 11 mezar höyüğü tespit edildi.

Ağustos ayında bulunan kadın figürünün, mezar höyüğünün çıkıntılı bölümünden çevresindeki hendeğe düşmüş olduğu belirlendi. Bu durum, heykelciğin başlangıçta mezarın hangi bölümüne yerleştirildiğinin anlaşılması açısından önem taşıyor.

Figürün bulunduğu 1 numaralı mezarın yaklaşık 45 ila 50 metre uzunluğunda olduğu ve alandaki en büyük mezar yapısını oluşturduğu açıklandı. Daha önce dairesel olduğu düşünülen mezarın, son kazılarda ortaya çıkarılan yeni bölümler sayesinde farklı bir plana sahip olduğu anlaşıldı. Aynı mezarda geçmiş yıllarda tekne biçimli taş bir tabutun parçası da bulunmuştu.

Milattan sonra 3. ile 7. yüzyıllar arasında Japonya'da yaygın olarak kullanılan haniwa figürleri, mezarların üzerine ve çevresine yerleştiriliyordu. Başlangıçta silindir biçiminde üretilen bu eserler, zamanla insanları, hayvanları, evleri ve çeşitli nesneleri tasvir eden heykelciklere dönüştü.

Uzmanlar, yeni keşfedilen kadın figürünün özellikle kıyafetleri, takıları ve törensel duruşuyla dönemin toplumsal ve dini yaşamının anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.