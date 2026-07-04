ABD'de doğal yaşam alanlarında kaçak avcılar tarafından bırakılan yasa dışı kapanlar, yaban hayatı için gizli birer ölüm makinesi olmaya devam ediyor.

Bir nehir kıyısında yürüyüş yapan çevre aktivisti, çalılıkların arasına gizlenmiş, kurulu ve her an tetiklenmeye hazır vaziyette bir "Conibear" türü av kapanı keşfetti.

Saniyeler içinde boğarak öldürüyor

Aktivist, sadece bu tehlikeli keşfi fotoğraflamakla kalmadı; kapanın ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu dünyaya kanıtlamak için mekanizmayı güvenli bir mesafeden yapay bir nesneyle tetikledi. Kamera kaydındayken tetiklenen kapan, korkunç bir hız ve muazzam bir basınçla kapandı.

Uzmanlar, Conibear kapanlarının geleneksel bacak yakalayan kapanlardan farklı olarak, avın doğrudan gövdesine veya boynuna darbe indirmek üzere tasarlandığını belirtiyor.

Kapanın kurbanını saniyeler içinde sıkıştırarak kemiklerini kırdığı ve nefessiz bırakarak boğulma yoluyla acı içinde öldürdüğü, canlı yayındaki bu testle bir kez daha gözler önüne serildi.

Hayvan kalıntıları bulundu

Nehir kıyısındaki arama çalışmalarını derinleştiren aktivist, bölgenin adeta bir kaçak av sahasına dönüştürüldüğünü fark etti.

İlk düzeneğin birkaç metre ilerisinde gizlenmiş ikinci bir kapan daha bulundu, ancak bu kapanın boş olmadığı, daha önce yakaladığı bir vahşi hayvanı katlettiği ve talihsiz hayvanın çürümüş gövde kalıntılarının hâlâ mekanizmanın dişleri arasında sıkışmış olduğu görüldü.

Çevre ve yaban hayatı koruma yetkilileri, evcil hayvanların ve nehir kenarında yürüyüş yapan çocukların da hedefi olabileceği bu kanunsuz tuzaklarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki kaçak düzeneklerin temizlenmesi ve faillerin yakalanması için teknik takip sürüyor.