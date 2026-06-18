Woodstown'daki Viking yerleşimi ilk olarak 2003 yılında N25 çevre yolu projesi sırasında keşfedilmiş, bölgede savaşçı mezarları ile ticaret ve metal işçiliğine ilişkin çok sayıda eser ortaya çıkarılmıştı. Son araştırmalar ise o dönemde bulunan kalıntıların, çok daha geniş bir yerleşimin yalnızca küçük bir bölümünü temsil ettiğini gösterdi.

YENİ KAZILAR DEV BİR YAPIYI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Norveç'teki Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden Prof. Kristin Armstrong-Oma, yapılan jeofizik incelemeler sonucunda büyük ölçekli bir yapının izlerine ulaşıldığını belirtti. Viking toplumlarında bu tür uzun evler yalnızca yaşam alanı olarak değil, aynı zamanda yönetim, ticaret, depolama ve toplumsal toplantılar için kullanılan merkezler olarak biliniyor.

Kazılarda gümüş tartı ağırlıkları, metal eritme potaları ve işleme faaliyetlerine ait kalıntılar da incelendi. Elde edilen bulgular, Woodstown'un geçici bir askeri kamp yerine kalıcı bir ticaret merkezi olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. River Suir üzerindeki konumu sayesinde yerleşimin, İrlanda'nın iç kesimleri ile Britanya ve İskandinavya arasındaki deniz ticaret yollarında önemli bir noktada bulunduğu değerlendiriliyor.

NORVEÇ İLE BAĞLANTIYI GÖSTEREN YENİ BULUNTULAR

Araştırmacılar, son çalışmalar sırasında Norveç'in Rogaland bölgesinde yaygın olarak kullanılan sabuntaşından yapılmış kap parçalarına ve dini yapılardan gelmiş olabileceği düşünülen süslü metal eşyalara da rastladı. İrlanda'da doğal olarak bulunmayan sabuntaşının deniz yoluyla bölgeye taşındığı düşünülüyor.

Uzmanlar, yeni keşfedilen büyük yapının gerçekten bir Viking salonu olduğunun doğrulanması halinde, Waterford yakınlarındaki Woodstown'un İrlanda'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Viking yerleşimlerinden biri olarak kabul edilebileceğini belirtiyor. Son bulgular, yıllar önce keşfedilen alanın arkeoloji dünyasında yeniden ilgi odağı haline gelmesini sağladı.