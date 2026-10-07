Olay, Guatemala'nın San Miguel Petapa kentindeki Villa Hermosa I yerleşiminde yaşandı. Yağışlarla birlikte debisi yükselen Pinula Nehri, kıyıdaki toprağı alttan aşındırmaya başladı. Zeminin giderek nehre doğru kayması sonucunda son haftalarda nehir kenarındaki çok sayıda yapı zarar gördü ve bazı evler tamamen çöktü.

EVLER NEHRE DOĞRU ÇÖKÜYOR

Bölgedeki sorun uzun süredir devam etse de son dönemdeki yoğun yağışlarla birlikte erozyon yeniden hızlandı. Haziran ayından itibaren yeni çökmeler kaydedilirken eylül ve ekim aylarında nehrin kıyıyı aşındırması daha da ilerledi. 3 Ekim'de etkili olan yağışların ardından nehir taştı ve bölgede en az beş evde yeni çökmeler meydana geldi.

Bazı evlerin duvarları ve zeminleri nehre doğru çökerken, risk altındaki ailelerden bölgeyi terk etmeleri istendi. Evlerini kaybeden bazı bölge sakinleri ise yıllardır aynı sorunla karşı karşıya olduklarını ve nehrin her yağış döneminde kıyıdaki zeminden biraz daha fazla toprak götürdüğünü anlattı. Villa Hermosa I, yaşanan risk nedeniyle 2001 yılında yüksek riskli bölge ilan edilmişti.

ŞİMDİ KÖPRÜ DE ÇÖKME TEHLİKESİNDE

Erozyon yalnızca evleri değil, bölgenin ulaşımını sağlayan köprüyü de tehdit ediyor. Eylül sonunda aşınan zeminin köprüye yaklaşık 10 metre kadar yaklaştığı belirtilirken, Guatemala Ulusal Afet Riskini Azaltma Koordinatörlüğü (Conred) 4 Ekim'de yapının çökme riski bulunduğunu belirterek araç trafiğine kapatılmasını istedi.

Köprü, Villa Hermosa'yı Boca del Monte üzerinden başkent yönüne bağlayan önemli geçişlerden biri. Yetkililer bölgede tahliye ve güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, nehir kıyısındaki zeminin yeni yağışlarla daha fazla aşınmasından endişe ediliyor.