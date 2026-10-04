Utah eyaletindeki Moab kenti yakınlarında ABD Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, ülkedeki en kapsamlı uranyum temizleme projelerinden biri olarak sürdürülüyor. Son açıklamayla 17 milyon tonluk eşiğin aşılması, yıllardır devam eden projede önemli bir aşamanın daha tamamlandığını gösterirken bölgede temizlik çalışmaları hâlâ devam ediyor.

ATIKLAR NEHRİN HEMEN YANINDA BİRİKMİŞTİ

Bölgedeki uranyum işleme tesisi 1956 ile 1984 yılları arasında faaliyet gösterdi. Uranyum cevherinin işlenmesinden sonra geriye kalan radyoaktif kalıntılar yıllar boyunca tesisin bulunduğu alanda birikti. Sorunun büyüklüğünü artıran ise dev atık yığınının Colorado Nehri’ne çok yakın bir noktada bulunmasıydı.

Tesis kapandıktan sonra bölgede milyonlarca ton atık ve kirlenmiş toprak kaldı. Radyoaktif maddelerin çevreye ve yeraltı suyuna yayılma riski nedeniyle alanın temizlenmesine karar verildi. Böylece ABD'nin en büyük çevre temizliği çalışmalarından biri başlatıldı.

Atıkların bölgeden çıkarılmasına 2009 yılında başlandı. Kazılan malzemeler özel vagonlara yüklenerek trenlerle Moab'ın yaklaşık 48 kilometre kuzeyindeki Crescent Junction depolama sahasına taşındı. Burada radyoaktif malzemenin çevreye yayılmasını engellemek amacıyla hazırlanan özel depolama alanına yerleştirildi.

17 MİLYON TON TAŞINDI, ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Yıllar süren operasyon sonucunda eski tesis alanındaki ana uranyum atığı yığını kaldırıldı. Ancak çalışma burada sona ermedi. Atık yığınının altında ve çevresinde bulunan radyoaktif maddelerle kirlenmiş toprakların da kazılarak bölgeden çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle trenlerle taşıma işlemi halen devam ediyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, projenin başlangıcından bu yana Moab'dan çıkarılarak Crescent Junction'a taşınan uranyum atığı ve kirlenmiş malzeme miktarı 17 milyon tona ulaştı. Ekipler şimdi kalan kirlenmiş toprağın temizlenmesi ve yeraltı suyuna ilişkin çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Projenin tamamen bitirilmesinin 2029 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Temizlik tamamlandıktan sonra eski uranyum tesisinin bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesi ve bitkilendirilmesi hedefleniyor. Böylece Colorado Nehri'nin kıyısında onlarca yıl kalan radyoaktif atıkların oluşturduğu çevresel riskin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.