Hollanda'da kullanılan ve "baloncuk perdesi" olarak bilinen sistem, plastiklerin nehir boyunca ilerleyerek daha büyük su kaynaklarına ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Geleneksel bariyerlerden farklı olarak su yüzeyini kapatmayan bu yöntem, teknelerin geçişini tamamen engellemeden atıkların toplanmasına yardımcı olabiliyor.

SUYUN ALTINDAN YÜKSELEN BALONCUKLAR ÇÖPLERİ TOPLUYOR

Sistemin temelinde, nehrin tabanına çapraz şekilde yerleştirilen delikli bir boru bulunuyor. Boruya verilen basınçlı hava, su yüzeyine doğru yükselen kesintisiz bir baloncuk perdesi oluşturuyor. Bu hareket plastik atıkları yukarı taşırken, nehrin doğal akıntısı çöpleri kıyıdaki toplama haznesine sürüklüyor.

Teknolojiyi geliştiren The Great Bubble Barrier şirketine göre sistem, su yüzeyinde sürüklenen plastik atıkların yüzde 86'sını yakalayabiliyor. Yaklaşık 1 milimetre büyüklüğündeki plastik parçaları da toplayabilen yöntem, balıkların ve teknelerin geçişine izin verecek şekilde tasarlandı.

HOLLANDA'DA KULLANILIYOR, ABD'DE İLK KEZ DENENECEK

Baloncuk perdesi ilk kez 2019 yılında Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Westerdok kanalına kuruldu. Daha sonra ülkenin farklı su yollarında da kullanılmaya başlandı. Sistem sayesinde plastik ambalajlardan şişelere kadar çeşitli atıklar denize ulaşmadan toplanıyor.

ABD'de ise Michigan Eyalet Üniversitesi ve yerel kuruluşlar, Grand River Nehri'ne kurulması düşünülen sistem için çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında küçük ölçekli bir model hazırlanarak halkın görüşleri de alındı.

Henüz Lansing'de kurulumu kesinleşmeyen sistemin hayata geçirilmesi halinde, ABD'deki ilk baloncuk perdesi uygulaması olması bekleniyor. Amaç, plastik atıkları nehirde yakalayarak Büyük Göller'e ulaşmalarını önlemek.