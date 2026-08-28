Köln-Niehl bölgesinde kurulan sistemin 2028 sonbaharında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yaklaşık 280 milyon euroya mal olacak proje, nehir suyundan aldığı ısıyı yükselterek kentin mevcut bölgesel ısıtma ağına aktaracak.

NEHİR SUYUNDAKİ ISIYI KULLANACAK

Sistem çalışmaya başladığında Ren Nehri’nden su alınacak ve suyun taşıdığı doğal ısı, büyük ısı pompaları aracılığıyla kullanılabilir seviyeye yükseltilecek. Isısı alınan su ise yalnızca birkaç derece soğumuş halde yeniden nehre bırakılacak.

Tesis, her biri 50 megavat kapasiteye sahip üç büyük ısı pompası ünitesinden oluşacak. Sistemde elektrikle çalışan kompresörler kullanılacak ve nehirden alınan enerji sayesinde bölgesel ısıtma suyunun sıcaklığı 110 dereceye kadar çıkarılabilecek.

Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de enerji verimliliği. RheinEnergie’ye göre sistem, tükettiği her bir birim elektrik karşılığında nehirden aldığı enerjiyle iki ila üç birim ısı sağlayabilecek.

50 BİN HANENİN ISINMASINA YETECEK

150 megavatlık tesis tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 50 bin haneye ısı sağlayabilecek. Üretilen ısı yeni bir altyapı kurmak yerine Köln’de halihazırda kullanılan bölgesel ısıtma şebekesine verilecek.

Projenin fosil yakıtlarla çalışan ısı üretim tesislerinin kullanımını azaltması da hedefleniyor. Hesaplamalara göre nehir suyundan yararlanılması sayesinde yılda en az 100 bin ton sera gazı salımının önüne geçilebilecek.

Tesisin yapımı için hazırlık çalışmaları 2026 yazının başında hızlandı ve 23 Temmuz 2026’da temel atma töreni gerçekleştirildi. Binaların, nehirden su alma sisteminin, boruların ve üç büyük ısı pompasının kurulmasının yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor.

Projeye Almanya federal hükümeti ve Avrupa Birliği de destek sağlıyor. Toplam 280 milyon euroluk yatırımın yaklaşık 100 milyon euroluk bölümü kamu desteğiyle karşılanıyor. Tesis planlandığı gibi ilerlerse 2028’den itibaren Ren Nehri’nin taşıdığı doğal ısı, on binlerce evin ısıtılmasında kullanılmaya başlanacak.