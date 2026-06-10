Yaklaşık 48 kilometre uzunluğundaki nehir, zamanla biriken sedimentler, istilacı su bitkileri ve düzensiz atıklar nedeniyle birçok noktada görünmez hale gelmişti. Yetkililer, nehrin eski yatağını belirleyebilmek için uydu görüntülerinden, drone kayıtlarından ve bölge sakinlerinin aktardığı bilgilerden yararlandı. Yapılan incelemelerin ardından kapsamlı bir temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

BİNLERCE KİŞİ EL ELE VERDİ

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, çalışmaların büyük bölümünün insan gücüyle gerçekleştirilmesi oldu. Yerel yönetimlerin koordinasyonunda 6 binden fazla kişi nehir yatağının temizlenmesi ve yeniden açılması için sahada görev aldı. Böylece yıllardır suyun ulaşamadığı bölümlerde yeniden akış sağlandı.

Çalışmalar sırasında nehir yatağını tıkayan bitkiler temizlendi, biriken çamur ve tortular kaldırıldı, bazı noktalarda ise eski akış güzergahı yeniden ortaya çıkarıldı. Yetkililer, bu sayede yağış dönemlerinde yaşanan taşkın riskinin azalacağını ve bölgedeki tarım alanlarının daha sağlıklı şekilde sulanabileceğini belirtiyor.

DİĞER BÖLGELERE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Nehir çevresindeki ekosistemi güçlendirmek amacıyla proje kapsamında on binlerce fidan da dikildi. Yerel kaynaklara göre çalışmaların ardından çevredeki bazı su kuyularında iyileşme gözlemlenirken, nehir kıyılarındaki doğal yaşamın da yeniden hareketlenmeye başladığı bildiriliyor.

Yetkililer, Noon Nehri'nde elde edilen sonuçların başka bölgelerdeki benzer projelere örnek olabileceğini düşünüyor. Bir zamanlar çamur ve bitki örtüsünün altında kaybolan nehir, bugün bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlandırılmasının mümkün olduğunu gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.