Çin'in Hubei eyaletindeki Shiziguan bölgesinde bulunan yüzer köprü, nehrin iki yakasını birbirine bağlamak yerine suyun üzerinde uzun bir güzergah oluşturuyor. Yeşil dağlarla çevrili nehir boyunca ilerleyen araçlar, ziyaretçilere sıra dışı bir yolculuk deneyimi sunuyor.

SUYUN ÜZERİNDE YÜZEN BİR YOL

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yol, suyun üzerinde duran yüzer platformlardan oluşuyor. Geleneksel köprülerin aksine yüksek ayaklar üzerinde yükselmeyen yapı, su seviyesine oldukça yakın konumda bulunuyor.

Platformlar sayesinde araçlar nehir boyunca ilerleyebiliyor. Yolun su yüzeyine yakın olması, özellikle yukarıdan bakıldığında otomobillerin doğrudan suyun üzerinde hareket ettiği izlenimini oluşturuyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN ÖZEL HIZ SINIRI VAR

2016 yılında kullanıma açılan köprü, yaklaşık 4,5 metre genişliğinde. Araçların geçişi sırasında su yüzeyinde oluşan dalgalar nedeniyle sürücülerin saatte 20 kilometre hız sınırına uyması gerekiyor.

Yol, özellikle havadan çekilen görüntüleri sayesinde dünyanın farklı ülkelerinde ilgi görüyor. Ancak sıra dışı tasarımının yanında güvenlik tartışmaları da bulunuyor. Mayıs 2023'te bir aracın köprüden nehre düşmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti.

Shiziguan Yüzer Köprüsü, suyun üzerine kurulan yolların en dikkat çekici örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.