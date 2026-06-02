Bangladeş’te inşa edilen ve Güney Asya’nın en büyük altyapı projelerinden biri olan 6,15 kilometre uzunluğundaki Padma Köprüsü, bölgedeki ulaşım ve lojistik yapısını değiştirdi. Proje üstlenicisi AECOM tarafından paylaşılan verilere göre, başkent Dakka ile ülkenin güneybatısındaki 21 bölgeyi birbirine bağlayan köprü, daha önce feribotlarla 15 ila 24 saat arasında süren seyahat süresini doğrudan geçişe dönüştürdü.

25 Haziran 2022 tarihinde açılışı yapılan ve yaklaşık 3,6 milyar ABD dolarına mal olan iki katlı yapı, üst katında dört şeritli karayolu, alt katında ise tek hatlı demiryolu barındırıyor. Köprü aynı zamanda Trans-Asya Demiryolu ağına entegre edilerek Bangladeş’in ikinci en büyük limanı olan Mongla Limanı ile başkent arasındaki mesafeyi kısalttı. Yapı, ulaştırma hatlarının yanı sıra 750 mm çapında bir doğalgaz boru hattı ile fiber optik iletişim kablolarına da ev sahipliği yapıyor.

122 METREYİ AŞAN DERİMLİKLERE 3 METRELİK ÇELİK BORULAR KAZILDI

Ganj nehir sisteminin bir parçası olan Padma Nehri üzerinde kurulan köprünün inşasında, muson dönemlerinde meydana gelen şiddetli akıntılar ve nehir yatağı oyulması (erozyon) riskine karşı özel mühendislik çözümleri uygulandı.

Proje tasarımcıları, su seviyesinin altında kalan ve akıntının temeller etrafındaki çökeltileri süpürmesiyle oluşan zemin zayıflıklarını aşmak için büyük çaplı eğik kazık sistemleri kullandı. Nehir yatağına açılı olarak ve 122 metreyi aşan derinliklere çakılan 3 metre çapındaki çelik boru kazıklar, köprü literatüründeki en derin temeller arasında yer aldı. Üst yapıda ise nehir yatağına binen yükü azaltmak amacıyla 150 metrelik açıklıklara sahip prefabrik çelik kafes kiriş modülleri ve öngerilmeli beton döşemeler kombine edildi.

SİSMİ KORUMA SAĞLANDI

Bölgenin deprem risk haritası ve sismik hareketliliği göz önünde bulundurularak köprünün üst yapısı ile beton sütunlarının birleşme noktalarına sürtünmeli sarkaç sismik izolatörler yerleştirildi. Bu düzenekle, olası deprem şoklarının izole edilmesi ve taşıyıcı hatlara aktarılan yapısal yükün geleneksel destek sistemlerine kıyasla minimuma indirilmesi amaçlandı.