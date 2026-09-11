19. yüzyılın ortalarında taşkınları önlemek amacıyla Florida’da kanala dönüştürülen Kissimmee Nehri, yürütülen kapsamlı restorasyon projesiyle yeniden doğal ve kıvrımlı yatağına kavuşturuluyor.

EKOSİSTEMİN DENGESİNİ ALTÜST ETTİ

Orlando’nun güneyinde yer alan Kissimmee Nehri'nin 166 kilometrelik bölümü, 1962-1971 yılları arasında ABD Kara Kuvvetleri Mühendisler Birliği tarafından "C-38" adı verilen 90 kilometrelik düz bir kanala dönüştürüldü. Projeyle bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkınlardan korunması ve suyun hızlı tahliye edilmesi hedeflendi.

Ancak nehrin düzleştirilmesi; suyun akış hızını artırırken taşkın yatağının küçülmesine ve sulak alanların yetersiz su alarak ekosistemin bozulmasına yol açtı.

20 YILLIK HAZIRLIK SÜRECİNDE

Kanalizasyon çalışmalarının çevresel etkileri 1971 yılında uzmanlar tarafından gündeme taşındı. Eyalet düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından Florida Parlamentosu, 1976 yılında Kissimmee Nehri Restorasyon Yasası’nı kabul ederek inceleme süreçlerini başlattı. ABD Kongresi ise restorasyon projesini 1992 yılında resmen onayladı.

MEVCUT YAPILAR KALDIRILARAK DÜZENLEMELER YAPILDI

Saha çalışmaları 1999 yılında başlayan projede ilk olarak C-38 kanalının belirli bölümleri dolduruldu, mevcut yapılar kaldırıldı ve suyun eski yatağına yönlendirilmesi sağlandı. Proje kapsamında nehrin 71 kilometrelik (44 mil) eski kıvrımlı bölümünün ve yaklaşık 8 bin 100 hektarlık (20 bin akre) sulak alanın yeniden kazanılması hedeflendi.

Söz konusu ana inşaat ve kazı çalışmaları 2021 yılında tamamlandı. Fiziksel altyapı çalışmalarının ardından, nehrin kanallaştırılmadan önceki su rejimine ulaşması amacıyla su yönetim protokollerinde güncellemeler başlatıldı.

Bu kapsamda, Kissimmee Nehri'ni besleyen göllerin işletme rejimine ilişkin ilk düzenleme Ağustos 2024'te uygulamaya konuldu. Yönetim ve izleme süreçleri 2026 yılı itibarıyla devam ediyor.