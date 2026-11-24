Belçika ve Hollanda, Meuse Nehri'nin yatak değiştirmesi sonucu ortaya çıkan hukuk boşluğunu gidermek amacıyla karşılıklı toprak takası gerçekleştirdi. 2018 yılında yürürlüğe giren barışçıl anlaşmayla, nehrin iki yakasında kalan ve yetki karmaşasına neden olan araziler el değiştirdi.

NEHİR YATAĞI DEĞİŞİNCE SINIR ANOMALİSİ OLUŞTU

Meuse Nehri'nin 1961 yılında doğal akış yönünü değiştirmesi, iki ülke arasındaki coğrafi sınırları fiilen bozdu. Bu değişim sonucunda Belçika egemenliğindeki bir yarımada, fiziksel olarak Hollanda ana karasına bağlandı. Belçika topraklarıyla kara yolu bağlantısı tamamen kesilen arazi, iki ülke arasında bir sınır anomalisi yarattı.

BELÇİKA POLİSİ BÖLGEYE NEDEN GİREMEDİ?

Yarımadanın Belçika ana karasıyla kara bağlantısının kalmaması, güvenlik güçlerinin bölgeye erişimini engelledi. Mevcut sınır düzenlemeleri nedeniyle Belçika polisinin bu alana giriş yapması hukuken imkansız hale geldi. Hollanda polisinin ise kendi toprağı sayılmayan bu arazide müdahale yetkisi bulunmuyordu.

YETKİ BOŞLUĞU SUÇLULARIN SIĞINAĞINA DÖNÜŞTÜ

Her iki ülkenin güvenlik birimlerinin de denetim sağlayamadığı bu alan, zamanla yasa dışı faaliyetlerin merkezi oldu. Müdahaleden uzak kalan yarımada, yıllar boyunca suçluların sığınağına dönüştü. Bölgede artan asayiş sorunları, iki komşu ülkeyi kalıcı bir çözüm üretmeye zorladı.

İKİ ÜLKE TOPRAK TAKASI ANLAŞMASINI NASIL UYGULADI?

Yıllardır süren hukuk boşluğunu sonlandırmak isteyen Belçika ve Hollanda yetkilileri diplomatik müzakereler yürüttü. İki ülke, sınır hattını nehrin yeni yatağına göre düzenleyen barışçıl bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma 2018 yılında resmen yürürlüğe girdi. Nehrin iki yakasındaki araziler karşılıklı olarak takas edilerek yetki karmaşası tamamen çözüldü.