İstanbul'da belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yarın Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde, Başkan Vekili seçimi yapılacak.

AKP VE MHP'YE SESLENDİ

Seçimler öncesi açıklama yapan CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan, AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerine şu sözlerle seslendi:

*Yarın, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, Başkanımızın yerine vekaleten bir belediye başkanı seçecektir. İlçemizin muhalefet partisi olan AK Parti ve MHP’li meclis üyelerine çağrımızdır: Daha önceki seçimlerde siz kazandığınızda, suçu sizde değil, kendimizde aradık.

*Emek verdik, komşularımızla hemhal olduk ve halkımızın takdiriyle seçimi kazandık. Bugün sizler de ilçemizin siyasetçileri olarak halkımıza karşı sorumlusunuz. Adil olun, hakkı gözetin, hukuku bilin ve kendinizi vicdanınızda adaletti yaşatın.

*Kurullarımızın aldığı ortak kararla; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’nin emanetine sahip çıkmak üzere, belediye başkan yardımcımız Murat Topaloğlu, vekalet seçiminde adayımız olacaktır.