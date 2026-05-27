Mekong Nehri'nde 2022 yılında gerçekleştirilen saha çalışmalarında yakalanan 4 metre uzunluğunda ve 2,2 metre genişliğindeki dev vatoz, tatlı su ekosistemlerindeki en büyük organizmalardan biri olarak tescillendi. Dev göğüs yüzgeçlerini çırparak hareket eden ve nehir yatağındaki tortul katmanlara gömülerek kamufle olan bu canlı, anatomik yapısında barındırdığı 40 santimetrelik zehirli diken mekanizmasıyla nehir ekosistemindeki en yüksek savunma kapasitelerinden birini elinde bulunduruyor.

KEMİK DELEBİLECEK GÜÇTE SAVUNMA MEKANİZMASI VAR

Morfolojik araştırmalar, canlının kamçı benzeri uzun kuyruğunun üst kısmında, uzunluğu 40 santimetreye kadar ulaşabilen kemiksi bir omurga yapısının yer aldığını gösteriyor. Zehirli mukus tabakasıyla kaplı olan bu sert dikensi çıkıntı, vatozun kuyruğunu güçlü bir ivmeyle savurması halinde hedef organizmaların kemik dokusunu delebilecek bir darbe basıncı üretiyor.

Uzmanlar, bu savunma sistemine rağmen dev tatlı su vatozlarının agresif davranışlar sergilemediğini ve insanlara yönelik yaralama vakalarının nadir görüldüğünü bildirdi. Bu durumun, dikkatsiz insan temasının az olmasından ziyade, nehir kirliliği ve habitat parçalanması nedeniyle türün popülasyonunda yaşanan kritik azalmadan kaynaklandığı tescillendi.

YAŞAM ALANLARINDA YÜZDE 95'E VARAN POPÜLASYON KAYBI

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Urogymnus Polylepsis türü resmi olarak "tehlike altında" (Endangered) kategorisine alındı. Aşırı avlanma baskısı, nehir yapılarının bozulması ve sanayi atıkları nedeniyle, canlının tarihsel yaşam alanlarının belirli bölgelerindeki popülasyon oranında yüzde 95'e varan keskin bir düşüş kaydedildi.

Türün üreme hızının biyolojik olarak son derece düşük olması, neslin yenilenme sürecini kısıtlıyor. Doğal habitat kalitesinin düşmesiyle birlikte, yakalanan yetişkin bireylerin ortalama vücut boyutlarının da tarihsel verilere kıyasla küçüldüğü rapor edildi. Bölgedeki çevre koruma müdürlükleri, nehir ekosisteminin dengesi açısından kritik önemdeki bu dev türün korunması için yasal tedbirlerin artırılacağını açıkladı.