Nehir kenarında balık tutmak isteyen Ahmed İdris, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan İdris, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde botlarla başlatılan arama çalışmalarına destek için Kocaeli’den dalgıç polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sonuç vermedi. ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara, İstanbul’dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Bölgede dron destekli arama çalışmaları devam ediyor.

