Tuvaletlere atıldıktan sonra kanalizasyon sistemiyle nehre ulaşan ıslak mendiller, zamanla çamur ve diğer atıklarla birleşerek nehir yatağında birikti. Kirliliğin ulaştığı boyut, uzun süredir devam eden temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıktı.

5 MİLYON ISLAK MENDİL NEHRİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kirliliğin en yoğun olduğu noktalardan biri, Londra'daki Hammersmith Köprüsü'nün çevresi oldu. Nehrin kıvrım yaptığı bu bölgede suyun akış hızı yavaşladığı için atıklar aynı yerde toplanmaya başladı.

Yıllar içinde yaklaşık 250 metre uzunluğunda birikinti oluştu. Çevreciler tarafından “Islak Mendil Adası” olarak adlandırılan bu yığının ağırlığı 180 tona ulaştı. Birikinti o kadar büyüdü ki nehrin kıyı yapısını değiştirmeye başladı.

Çevre kuruluşu Thames21'in verilerine göre iş makineleriyle gerçekleştirilen temizlik sırasında yaklaşık 5 milyon ıslak mendil çıkarıldı. Ancak temizlik sonrasında da bölgedeki atık miktarının takip edilmesine karar verildi.

ISLAK MENDİL SAYISI YARI YARIYA AZALDI

Thames21 gönüllüleri, ekim ayında Hammersmith Köprüsü yakınındaki 250 metrelik alanda yeniden inceleme yaptı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı çalışmada nehir yatağındaki çamur taranarak kalan mendiller tek tek sayıldı.

Belirlenen 50 örnekleme alanında 733 ıslak mendil bulundu. Aynı noktalarda nisan ayında yapılan sayımda ise 1.584 mendil tespit edilmişti.

Yetkililer, düşüşün temizlik çalışmaları ve kanalizasyon altyapısındaki iyileştirmelerle ilişkili olabileceğini ancak kesin sonuca varmak için daha fazla ölçüm gerektiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere'de plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışının Mayıs 2027'den itibaren yasaklanması planlanıyor. Çevre kuruluşları ise nehirdeki kirliliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmalarını sürdürüyor.