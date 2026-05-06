Uzmanlara göre bu değişimin temel nedeni küresel ısınma nedeniyle çözülen donmuş toprak tabakaları oldu. Alaska’nın kuzeyindeki geniş bölgelerde bulunan permafrost adı verilen kalıcı donmuş zemin eridikçe, yıllardır toprak altında kalan metaller ve mineraller nehirlere karışmaya başladı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, eriyen toprakların su ve oksijenle temas etmesi sonucu kimyasal reaksiyonların başladığını belirtiyor. Özellikle demir, alüminyum, çinko ve kadmiyum gibi metallerin suya karışmasıyla nehirlerde pas rengini andıran turuncu bir görüntü oluşuyor. Uzmanlar bu durumun, maden bölgelerinde görülen asitli su kirliliğine benzediğini ifade ediyor.

Araştırmalara göre yalnızca Alaska’daki Salmon River değil, Brooks Range bölgesindeki onlarca nehir ve akarsuda benzer değişimler görülmeye başladı. Bazı bölgelerde suyun renginin tamamen değiştiği, bazı bölgelerde ise ağır metal oranlarının hızla yükseldiği tespit edildi.

BALIKLAR VE EKOSİSTEM RİSK ALTINDA

Uzmanlar, nehirlerdeki metal oranlarının su canlıları için belirlenen güvenli sınırları aşmaya başladığını söylüyor. Özellikle somon balıkları ve diğer tatlı su türlerinin bu durumdan ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor. Demir yoğunluğunun balıkların solungaçlarını kaplayabildiği ve oksijen alımını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar ayrıca nehir tabanında oluşan tortuların balık yumurtalarına zarar verebileceğini ve bunun tüm besin zincirini etkileyebileceğini belirtiyor. Bölgedeki kuşlar, ayılar ve diğer yabani hayvanların da dolaylı olarak risk altında olduğu vurgulanıyor

UZMANLAR: "GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK ZOR"

Bilim insanlarına göre bu süreç sıradan bir çevre kirliliği gibi temizlenebilecek bir durum değil. Çünkü sorun tek bir noktadan değil, eriyen geniş donmuş toprak alanlarından kaynaklanıyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın devam etmesi halinde Alaska’daki daha fazla nehrin benzer şekilde renk değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.