Chiba eyaletindeki Inbanuma ve Teganuma gölleri ile su kanallarında etkili olan bitki, yoğun kümeler oluşturarak doğal yaşamı tehdit ediyor. Sudan çıkarılmasına rağmen küçük parçalarından yeniden büyüyebilen bitkinin bu dirençli özelliği, yürütülen mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

KÜÇÜK BİR PARÇASI BİLE YENİDEN BÜYÜYEBİLİYOR

Bilimsel adı "Alternanthera philoxeroides" olan istilacı bitki, hem suda hem de karada yetişebiliyor. Su yüzeyinde oluşturduğu yoğun örtü nedeniyle güneş ışığının ve oksijenin suyun altına ulaşmasını engelleyerek yerli bitki ve balıkların yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor.

Japonya Çevre Bakanlığı tarafından istilacı tür ilan edilen bitkinin temizlenmesi için iş makineleri ve gönüllüler birlikte çalışırken çıkarılan parçaların çevreye yayılmaması büyük önem taşıyor. Kopan gövde parçalarının yeniden kök salabilmesi nedeniyle temizlenen alanlarda bitki tekrar ortaya çıkabiliyor.

TARIM ARAZİLERİNİ DE TEHDİT EDİYOR

İstilacı bitki yalnızca doğal su kaynaklarında değil, özellikle pirinç tarlaları ve tarımsal sulama kanallarında da büyük sorun oluşturuyor. Hızla yayılan kalın kök ve gövdeleri su akışını engelleyerek tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiliyor ve verim kayıplarına yol açıyor.

Bölgede yaşanan şiddetli yağışlar ve taşkınlar da bitki parçalarının yeni tarım arazilerine sürüklenmesini hızlandırıyor. Bitkinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için düzenli temizlik yapılması, ışık kesici örtüler kullanılması ve yayıldığı bölgelerin sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor.