ABD’nin New York eyaletinde yer alan Long Island bölgesindeki Patchogue Nehri ve Körfezi’nde, işlenmiş atık suların denizdeki hareketini ve yayılımını izlemek amacıyla bilimsel bir araştırma gerçekleştirildi. New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı (DEC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ortaklığında yürütülen çalışma kapsamında, bölge sularına çevreye zararsız floresan bir boya salındı.

NEHRE 12 SAAT BOYUNCA BOYA VERDİLER

24-30 Mart 2024 tarihleri arasında yürütülen saha çalışmasında, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylı Rhodamine WT adlı izleyici boya kullanıldı. 25 Mart tarihinde Patchogue Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nden yaklaşık 12,4 saat boyunca düşük konsantrasyonda verilen boya, nehri ve körfezin belirli kısımlarını geçici olarak kırmızı ve pembe renge dönüştürdü.

Yetkililer, araştırmanın amacının atık suyun temizliğini test etmek değil; deşarj edildikten sonra izlediği rotayı, akıntı hızını ve yayılım alanını tespit etmek olduğunu bildirdi. İzleme istasyonları ve ölçüm ekipmanları aracılığıyla boyanın sudaki yoğunluğu anlık olarak takip edildi.

KİRLİLİĞİN NEREYE KADAR ULAŞACAĞI SİMÜLE EDİLDİ

Çalışmadan elde edilecek verilerin, bölgedeki kabuklu deniz ürünleri (istiridye, midye vb.) avcılığının yasaklanacağı güvenlik sınırlarının belirlenmesinde kullanılması hedefleniyor. Deniz canlılarının sudaki kirleticileri bünyesinde biriktirme riski nedeniyle, olası bir tesis arızası veya atık sızıntısı durumunda kirliliğin ne kadar sürede nerelere ulaşabileceği simüle edildi.

Öte yandan, bölgede yürütülen önceki araştırmalar Patchogue Körfezi’ndeki dışkısal kirlenmenin ana kaynağının arıtma tesisi değil, yağmur suları ve sulak alan drenajları olduğunu göstermişti. Uzmanlar, bilgisayar modelleri yerine sahada doğrudan uygulanan bu yöntemin, körfezdeki karmaşık gelgit ve akıntı mekanizmalarını anlamak açısından en somut verileri sağladığını kaydetti.