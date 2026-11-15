Kentte giderek büyüyen çöp sorunu nedeniyle geliştirilen uygulamanın yedi nehirde kullanılması hedefleniyor. Su üzerinde yüzen bariyerler sayesinde akıntıyla sürüklenen atıklar belirli noktalarda biriktirilerek toplanabilecek. Projenin yıllık hedefi ise yaklaşık 800 ton çöpün denize ulaşmasını engellemek.

NEHİRLERE YÜZEN BARİYERLER YERLEŞTİRİLİYOR

Panama'da özellikle yoğun yağışların ardından nehirlerde biriken plastik şişeler, poşetler ve diğer atıklar akıntıyla birlikte denize taşınıyor. Bu durum hem kıyı bölgelerinde kirliliğe yol açıyor hem de deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Soruna çözüm bulmak amacıyla geliştirilen sistemde, nehirlerin belirli noktalarına yüzer bariyerler kuruluyor. Suyun akışını tamamen kesmeden yüzeydeki çöpleri yakalayan bariyerler, atıkları toplama alanlarına yönlendiriyor.

Toplanan çöpler daha sonra sudan çıkarılarak ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülebilen malzemelerin yeniden değerlendirilmesi, diğer atıkların ise uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte başkentteki yedi nehirden yılda yaklaşık 800 bin kilogram atığın toplanması hedefleniyor. Böylece çöplerin denize ulaştıktan sonra temizlenmesi yerine, henüz nehirlerdeyken durdurulması planlanıyor.

ÇÖP SORUNU ŞEHİRDE GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYOR

Panama City'de atıkların düzensiz şekilde birikmesi yalnızca çevre kirliliğine neden olmuyor. Bazı mahallelerde çöplerin oluşturduğu kötü kokular ve kemirgenlerin çoğalması, kent sakinlerinin günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Özellikle yağışlı dönemlerde sokaklardan ve açık alanlardan sürüklenen çöplerin su kanallarına ve nehirlere karışması, kirliliğin daha geniş alanlara yayılmasına yol açıyor. Biriken atıkların su yollarını tıkaması ise taşkın riskini artırabiliyor.

Yüzer bariyer projesiyle nehirlerdeki mevcut kirliliğin azaltılmasının yanı sıra okyanusa ulaşan plastik miktarının da düşürülmesi amaçlanıyor. Yetkililer ve çevre kuruluşları, bariyerlerin atık toplama çalışmalarına katkı sağlayacağını, kalıcı çözüm için ise kentteki çöp toplama ve atık yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.