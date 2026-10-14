Güney Amerika kökenli bu balıklar, akvaryum camlarında oluşan yosunları yedikleri için tercih ediliyor. Ancak sahipleri tarafından nehirlere bırakılan balıklar, doğal düşmanlarının azlığı ve uygun yaşam koşulları nedeniyle çoğalarak yerli türleri tehdit etmeye başladı. Şimdi Ciliwung Nehri'nden en az 10 ton istilacı balığın çıkarılması hedefleniyor.

AKVARYUMLARDAN NEHİRLERE YAYILDILAR

Zırhlı gövdeleri ve vantuz şeklindeki ağızlarıyla tanınan bu balıklar, akvaryum camlarında ve yüzeylerde oluşan yosunlarla beslendikleri için tercih ediliyor. Ancak doğal yaşam alanlarının dışına çıktıklarında ciddi sorunlara yol açabiliyorlar.

Cakarta'daki Ciliwung Nehri'nde çoğalan istilacı akvaryum vatozları, yerli balıklarla besin ve yaşam alanı için rekabete giriyor. Balıkların nehir kıyılarında açtıkları oyuklar da doğal yapıya zarar verebiliyor.

NEHİRDEN EN AZ 10 TON BALIK ÇIKARILACAK

Cakarta yönetimi, istilacı balıkların sayısını azaltmak amacıyla geniş çaplı bir toplama çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Ciliwung Nehri'nden en az 10 ton akvaryum vatozunun çıkarılması hedefleniyor.

Yetkililer, bu çalışmayla istilacı türün yayılmasını sınırlandırmayı ve nehirdeki doğal yaşamı korumayı amaçlıyor.

Uzmanlar ise akvaryumlarda beslenen balıkların doğaya bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Ev ortamında zararsız görülen bu canlılar, nehirlere ve göllere bırakıldıklarında hızla çoğalarak yerel ekosistem için ciddi bir tehdide dönüşebiliyor.