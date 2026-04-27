Olay, 21 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkiinde meydana geldi. Ahmet İdris (10) ve bir akrabası ile Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak istedi. Bu sırada balığı çıkartmak isteyen İdris, dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Ahmet İdris bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Ekipler dünkü çalışmasında Karasu’ya kadar genel arama tarama faaliyetlerini sürdürdü. JAK ekipleri bölgeden ayrılırken, havanın kararması sonrası çalışmalara ara verildi. Ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı. AFAD, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve polislerden oluşan 15 personel, 3 bot ve 2 dron ile nehir detaylıca arandı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, Ahmet İdris’in ailesinin umutlu bekleyişi ise devam ediyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.