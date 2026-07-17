Özdilek köyünde 10 Temmuz’da nehre düşerek akıntıya kapılan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler ile Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri katıldı. Ayrıca Diyarbakır’dan gelen jandarma dalgıç ekipleri ile birlikte aile yakınları ve köylüler de arama çalışmalarına destek verdi.

BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI

Arama faaliyetlerinin daha etkili şekilde yürütülebilmesi amacıyla bir gün önce Murat Nehri üzerindeki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının kapakları tamamen kapatılarak su seviyesi düşürüldü.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Berat Karakaya’nın cansız bedeni, nehre düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.