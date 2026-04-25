Olay, Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçitköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 gündür bölgede kamp yaptığı belirtilen ismi bilinmeyen bir erkek, bölgeden ayrılıp aracına geldikten sonra eşyalarından birinin eksik olduğunu fark etti.

DENGESİNİ KAYNEDİP SUYA DÜŞTÜ

Kamp yaptığı bölgeye dönmek için botla Fırat Nehri’ne açılan kişi, yaptığı ani hareketle dengesini kaybederek suya düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mehmet Aslan'ın arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulundu. Aslan’ın cesedinin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götüreceği öğrenildi.