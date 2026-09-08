İsveç'teki Rewilding Sweden ekibi, tahrip olan Abramsan Nehri ekosistemini canlandırmak amacıyla helikopterler aracılığıyla nehir yatağına 150 ton kum ve çakıl bıraktı. Yüzyıllar sürebilecek doğal tortu birikim sürecini hızlandıran bu operasyonla, nehirdeki biyolojik yaşamın ve su canlılarının üreme alanlarının yeniden kurulması sağlandı.

NEHRE TONLARCA KUM VE ÇAKIL DÖKÜLMESİNİN AMACI NEDİR?

Yıllar süren insan müdahalesi ve akış değişiklikleri nedeniyle nehir yatağındaki ince tortu tabakası tamamen kayboldu. Bu malzemenin doğal yollarla tekrar birikmesi yüzyıllar alacağı için uzmanlar havadan müdahale kararı aldı. Dökülen malzeme, dipte yaşayan böcek larvaları için gerekli olan taban yapısını kısa sürede yeniden oluşturdu.

HELİKOPTERLE YAPILAN MÜDAHALE BİYOLOJİK YAŞAMI NASIL ETKİLEYECEK?

Nehir yatağına yayılan tortu katmanı, alabalık ve somon gibi balık türlerinin yumurtlama alanlarını eski haline getirdi. Aynı zamanda tatlı su midyelerinin yaşam döngüsünü sürdürebilmesi için kritik önem taşıyan mikrohabitatlar yeniden işlevsel hale getirildi.

Eylül 2024'te gerçekleştirilen 150 tonluk salınım ile projenin restorasyon aşaması tamamlandı. Nehir boyunca dağıtılan çakıl ve kum tabakasının, suyun doğal akışıyla birleşerek bölgeyi kendi kendini yenileyebilen bütüncül bir ekosisteme dönüştürmesi hedefleniyor.