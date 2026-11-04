Güney Amerika ülkesi Şili’de çevre örgütleri tarafından Maipo Nehri üzerine kurulan yüzer bariyer sistemi, yüzlerce kilo plastik ve katı atığın açık denizlere karışmasını engelleyerek büyük bir çevre felaketinin önüne geçti.

Çevre koruma kuruluşları Ojos de Mar ve Parley for the Oceans iş birliğiyle nehir ağzına yerleştirilen "Mavi Bar" adlı yenilikçi bariyer, yalnızca sekiz aylık çalışma süresinde 400 kilogramı aşkın çöpü akıntı okyanusa ulaşmadan önce yakalamayı başardı.

ÇÖPLER DÜZENLİ OLARAK AYRIŞTIRILIYOR

Kosta Rika, Sri Lanka ve Güney Afrika’daki benzer başarılı uygulamalardan esinlenilerek hayata geçirilen proje kapsamında toplanan çöpler, düzenli aralıklarla sudan çıkarılarak titizlikle ayrıştırılıyor.

Uzman ekipler, sudaki atık türlerini ve kirliliğin yoğunlaştığı alanları analiz ederek kirliliği kaynağında durduracak yeni önlemler geliştiriyor.

Bölgedeki nehir ekosistemini ve canlı çeşitliliğini korumada kritik rol oynayan sistemin yanı sıra çevre plajlarda da kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülürken, çevreci kuruluşlar Pasifik Okyanusu'nun en ıssız noktalarından biri olan Rapa Nui (Paskalya) Adası'nda da balıkçılık atıklarına karşı yerel halkla birlikte mücadele yürütmeye devam ediyor.