Çin'de inşası devam eden Haitai Yangtze Nehri Tüneli'nde iki paralel geçitten oluşan projenin sağ tüpü, zorlu nehir altı kazısını başarıyla tamamlayarak güney kıyısına ulaştı. Yaklaşık 16,6 metre kazı çapına sahip "Jianghai" adlı yerli üretim dev tünel açma makinesi, 14 ay boyunca günde ortalama 20 metre ilerleyerek nehir yatağının altındaki kaya ve çamur tabakasını deldi ve 7,46 kilometrelik bu kritik bölümü tamamladı.

Eylül 2022'de inşasına başlanan ve yaklaşık 35,7 milyar yuanlık (yaklaşık 5 milyar dolar) devasa bir yatırımla hayata geçirilen projenin 2028 yılında trafiğe açılması planlanıyor. Su altı bölümü yaklaşık 11,2 kilometre, toplam uzunluğu ise 39 kilometreyi bulan bu çift tünelli koridor, Jiangsu eyaletindeki iki büyük ekonomik merkez olan Nantong ve Suzhou kentlerini birbirine bağlayacak.

NEHRİ 10 DAKİKADA GEÇECEKLER

Çift yönlü altı şeritli bir otoyol olarak hizmet verecek tünelde araçlar saatte 100 kilometre hızla seyahat edebilecek ve sürücüler nehri yalnızca 10 dakikada geçebilecek.

Köprülerin aksine Yangtze Nehri'ndeki yoğun gemi trafiğini engellemeyecek olan su altı tüneli, sis veya tayfun gibi şiddetli hava koşullarında dahi kesintisiz ulaşım imkanı sunarak nehir ekosistemini koruyacak. Şanghay ile bölge kentleri arasındaki yolcu ve yük taşımacılığını büyük ölçüde hızlandıracak olan proje, Çin'in 2030 yılına kadar kesintisiz bir ulusal ulaşım ağı kurma stratejisinin temel taşlarından birini oluşturuyor.

Öte yandan bölgede, saatte 350 kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı trenlerin nehir altından geçişini sağlayacak Chong-Tai Tüneli'nin inşaatı da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.