Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde, lojistik açıdan kritik bir öneme sahip olan Tietê Nehri üzerinde dev bir ulaşım projesi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 450 milyon Brezilya Reali (güncel değerle 90 milyon dolar) yatırımla inşa edilen ve eyaletin en büyüğü olma özelliğini taşıyan 2,4 kilometrelik Engenheiro Gilberto Paim Pamplona Köprüsü'nün çift şeritli hale getirilmesi çalışmalarında yüzde 75'lik fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

Bölgedeki nehir taşımacılığını aksatmamak adına ileri mühendislik teknikleriyle yürütülen projede, nehir yatağına 112 adet dev destek kazığı çakıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YARARLANACAK

Novo Horizonte ve Pongaí kentlerini birbirine bağlayan ve 1 milyondan fazla insanın hayatına doğrudan dokunacak olan stratejik proje, bölgedeki 14 dakikalık seyahat süresini korurken, şerit sayısının artmasıyla kronikleşen trafik darboğazlarını tamamen ortadan kaldıracak.

2026 yılı içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında, yeni köprü araç trafiğine açılırken, mevcut eski köprü ise yıkılmayarak aydınlatma ve güvenlik iyileştirmeleriyle tamamen yaya ve bisikletlilerin kullanımına tahsis edilecek.

Karayolu ve nehir lojistiğini entegre eden bu hamleyle birlikte, bölgedeki tarımsal ve endüstriyel ürünlerin sevkiyatı çok daha güvenli hale gelecek.