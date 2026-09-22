MÖ 3. ve 2. yüzyıllara tarihlenen demirlerin işlenmiş silahlar değil, demircilerin farklı nesneler üretmek için kullandığı yarı mamul çubuklar olduğu tespit edildi. Avrupa'da bugüne kadar bulunan en büyük tarih öncesi demir çubuk koleksiyonu olarak değerlendirilen buluntunun Tuna üzerinden taşınırken kaybedilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

500 DEMİR ÇUBUK NASIL BULUNDU?

Buluntu, 2019 yılında Avusturya'nın Deinham köyü yakınlarında Tuna Nehri'nden çakıl çıkaran işçilerin alışılmadık demir parçalarını fark etmesiyle ortaya çıktı. İşçilerin durumu kültürel miras yetkililerine bildirmesinin ardından yüzlerce parça incelemeye alındı. Araştırmacılar toplam 500 demir çubuğun 193'ünün sağlam, 307'sinin ise eksik veya parçalanmış durumda olduğunu belirledi.

YAKLAŞIK 1 TON DEMİR ÇIKTI

Çubukların yaklaşık 28,5 santimetre uzunluğunda ve 2 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi. Koleksiyonun toplam ağırlığı ise yaklaşık 1 tona ulaşıyor. İnnsbruck Üniversitesi'nden arkeolog Peter Trebsche ve Belfort-Montbéliard Teknoloji Üniversitesi'nden Marion Berranger tarafından incelenen buluntuların sonuçları Antiquity dergisinde yayımlandı.

BU KADAR DEMİRLE KAÇ KILIÇ YAPILABİLİRDİ?

Bulunan demir çubuklar kullanıma hazır silahlar değil, demircilerin daha sonra işleyerek farklı ürünlere dönüştürdüğü yarı mamul malzemelerdi. Trebsche, Deinham'da bulunan miktardaki demirin yaklaşık 500 kılıç üretmeye yeterli olduğunu belirtti. Bu miktarın büyük bir savaşçı grubunun silahlandırılmasına imkan verebilecek düzeyde olduğu ifade edildi.

TUNA NEHRİ'NE NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Demirlerin büyük kepçeli bir ekskavatörle çakıl çıkarılması sırasında bulunması nedeniyle arkeolojik alanın orijinal yapısı korunamadı. Bu nedenle araştırmacılar 500 demir çubuğun Tuna Nehri'ne tam olarak nasıl ulaştığını belirleyemedi. Ritüel amaçlı bırakılmış olabileceği ihtimali dışlanmazken, araştırmacılar nehirlerde bulunan benzer demirlerin çoğunlukla taşıma sırasında kaybedilmiş yükler olarak değerlendirildiğini belirtti.

2 BİN 200 YIL ÖNCEKİ ÜRETİMİN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Araştırmacılara göre bu kadar büyük miktardaki demirin tek seferde taşınması, MÖ 3. ve 2. yüzyıllarda Tuna bölgesindeki demir üretim kapasitesinin ulaştığı seviyeye ilişkin önemli bilgiler sağlıyor. Yaklaşık 1 tonluk yarı mamul demirin aynı yük içerisinde bulunması, Geç Demir Çağı'nda büyük miktarlarda üretim ve taşımacılık yapılabildiğini gösteriyor.