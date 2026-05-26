Brezilya'da Amazon bölgesinin en kritik lojistik hatlarından biri olan BR-230 otoyolu üzerindeki 900 metrelik dev Transaraguaia Köprüsü, henüz 15 yıllık son derece "genç" bir yapı olmasına rağmen çökme tehlikesi nedeniyle süresiz olarak trafiğe kapatıldı.

Ulusal Ulaştırma Altyapı Dairesi (DNIT) mühendislerinin nehir yatağındaki ana taşıyıcı sütunlarda ve temel bloklarında ultrasonik cihazlarla yaptığı incelemelerde, köprünün içten içe çürüdüğü ve ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Görsel olarak fark edilmeyen bu gizli tehlikenin yapının stabilitesini tamamen bozduğunu belirten yetkililer, köprü için tek çözümün "yıkılıp sıfırdan yeniden inşa edilmek" olduğunu açıkladı. 26 Haziran 2026'da ihalesi yapılacak dev projenin inşaatı bitene kadar, 2010 yılında köprünün açılmasıyla tarihe karışan feribot çilesi bölgede geçici çözüm olarak yeniden geri dönüyor.

Pará ve Tocantins eyalet sınırlarını birbirine bağlayan bu stratejik hattın aniden kapanması, bölgedeki "ulaşımda tek bir noktaya bağımlı olma" krizini beraberinde getirdi. Köprünün devre dışı kalmasıyla bölgedeki nakliyeciler, yerel üreticiler ve sürücüler kelimenin tam anlamıyla ortada kaldı.