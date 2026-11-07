Portekiz’in Vila Nova de Cerveira belediyesi sınırlarında bulunan ve yaklaşık 400 dönümlük (40 hektar) devasa bir yüzölçümüne sahip olan ada, lüks ve özel ada satışlarında uzmanlaşmış uluslararası emlak platformu Private Island Online üzerinden küresel pazara sunuldu.

HER TÜRLÜ PROJEYE AÇIK

Yeşilliklerle çevrili bu devasa nehir adası, yeni sahibine hayalindeki projeyi hayata geçirmek için oldukça geniş imkanlar tanıyor. Doğal zenginliğiyle öne çıkan arazide ister tamamen kişiye özel lüks bir inziva malikanesi inşa edilebiliyor, ister çevre dostu ekoturizm tesisleri kurulabiliyor ya da alan doğrudan bir tabiat koruma sahasına dönüştürülebiliyor.

Geçmiş yıllarda eğlence ve tema parkı kurulması planlarıyla gündeme gelen ada için artık daha çok sürdürülebilir turizm ve seçkin konut odaklı projelere ağırlık veriliyor.

YABANCI MÜŞTERİLERDE ALABİLECEK

Gözlerden uzak ve tamamen izole bir yaşam vadeden adaya kara yolu bağlantısı bulunmuyor; ulaşım yalnızca nehir kıyısındaki Gondarém köyünden teknelerle ya da helikopter pisti alanı sayesinde doğrudan havadan sağlanabiliyor.

İlanı yayımlayan emlak platformu, Portekiz yasalarının yabancı ülke vatandaşlarına mülk edinme konusunda hiçbir kısıtlama getirmediğine dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcılara uygulanan bu tam mülkiyet hakkı, Avrupa’nın en sakin nehirlerinden birinde yer alan adayı dünya genelindeki uluslararası alıcılar için cazip bir gayrimenkul fırsatı haline getiriyor.