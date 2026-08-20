Kamuoyunda "Nero'nun Köprüsü" (Pons Neronis) olarak bilinen yapının, sanılanın aksine İmparator Nero döneminden daha öncesine dayandığı değerlendiriliyor. Roma Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nden arkeolog Antonella Bonini, tarihi yapının adını bölgeyle özdeşleşen en ünlü figür olan Nero’dan aldığını, ancak araştırmaların köprünün Nero’nun amcası İmparator Caligula tarafından inşa ettirildiğine işaret ettiğini belirtti.

Arkeologlar, MS 39 yılında zaten var olduğu tahmin edilen köprünün, Caligula’nın annesi Agrippina’nın nehrin karşı kıyısında yer alan villasını bağlamak amacıyla yapıldığını ifade ediyor.

Öte yandan antik kayıtlara dayanan bulgular, köprünün uzun ömürlü olmadığını gösteriyor. Diocletianus ve Konstantin dönemlerinde Roma’daki anıtları listeleyen tarihi belgelerde yapıya yer verilmediğine dikkat çeken Bonini, köprünün MS 3. yüzyılın sonları ile 4. yüzyılın başlarından itibaren kullanım dışı kaldığını bildirdi.

Dönemin kayıtlarında söz konusu yapının yerini, İmparator Hadrianus tarafından inşa ettirilen ve günümüzde Castel Sant'Angelo olarak bilinen mozoleye ulaşımı sağlayan Pons Aelius köprüsünün aldığı aktarılıyor.