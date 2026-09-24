Buenos Aires eyaletinde planlanan proje, Luján şehrinin aşağı kesiminde uygulanacak. Luján, Mercedes, Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar ve Campana belediyelerini kapsayan Luján Nehri Orta Kesim İyileştirme Projesi'nin parçası olan yapı, geleneksel beton barajlardan farklı bir sistemle çalışacak.

BARAJ NASIL ŞİŞİRİLECEK?

Sistem, yüksek dayanımlı sentetik kumaştan üretilen ve kauçukla kaplanan esnek bir membrandan oluşacak. Nehir yatağındaki sabit beton tabana yerleştirilecek membran hava veya su kullanılarak şişirilebilecek. Şişirildiğinde maksimum 2,25 metre yüksekliğe ulaşacak yapı, su seviyesinin düşük olduğu dönemlerde akışın bir bölümünü tutacak. Böylece nehrin su seviyesinin yükseltilmesi ve tarihi su yüzeyine yaklaştırılması amaçlanıyor.

42,5 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Şişme baraj 42,5 metre uzunluğunda ve maksimum 2,25 metre yüksekliğinde tasarlandı. Otomatik olarak çalışacak sistem, nehrin hidrolojik koşullarına göre yükselip alçalabilecek. Projenin nehirde doğal görünümün korunmasının yanı sıra spor ve rekreasyon faaliyetlerine uygun su seviyesinin sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

SEL OLDUĞUNDA BARAJA NE OLACAK?

Su seviyesinin yükseldiği ve taşkın riskinin oluştuğu dönemlerde membranın havası veya suyu boşaltılacak. Şişme bölüm beton tabanın üzerine tamamen yatırılarak nehir yatağındaki engel ortadan kaldırılacak. Bu sistem sayesinde yüksek debi sırasında suyun sert bir bariyerle karşılaşmadan ilerlemesi ve doğal tortuların nehir ağzına doğru taşınmaya devam etmesi planlanıyor.

ESKİ SİSTEMDEN FARKLI ÇALIŞACAK

Luján Nehri'nde daha önce kullanılan sabit duvar ve sert kapı sistemlerinin aksine yeni yapı değişen su seviyelerine göre hareket edebilecek. Almirante Brown Köprüsü yakınındaki eski kapı sistemi 2015 yılında yıkılmıştı. Yeni projede ise düşük su seviyesinde yükselen, taşkın sırasında tamamen nehir yatağına inen esnek bir bariyer kullanılacak.

PROJE HENÜZ DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Teknik teklif, Buenos Aires Eyaleti Altyapı ve Kamu Hizmetleri Bakanı Gabriel Katopodis başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Çinli mühendislerin katılımıyla sunuldu. Proje, Latin Amerika ve Karayipler Kalkınma Bankası tarafından uluslararası olarak finanse edilen Luján Nehri Orta Kesim İyileştirme Projesi kapsamında değerlendiriliyor. Girişim henüz ihale veya sözleşme aşamasına geçmedi. Teknik çalışmalar Buenos Aires eyaletinin ilgili hidrolik birimleri tarafından değerlendiriliyor.