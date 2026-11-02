New York'ta hayata geçirilen Swale adlı proje, kullanılmayan bir yük mavnasının yüzen bahçeye dönüştürülmesiyle ortaya çıktı. Kent sakinlerinin doğrudan gıda üretimine katılmasını hedefleyen uygulama, şehirlerdeki boş alanların nasıl değerlendirilebileceğine dair farklı bir örnek oluşturuyor.

NEHRİN ÜZERİNDE MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİLİYOR

Yüzen bahçede meyve ağaçlarının yanı sıra sebzeler, şifalı otlar ve yenilebilir çeşitli bitkiler bulunuyor. Özel olarak hazırlanan yetiştirme alanları sayesinde normalde yük taşımak için kullanılan mavna, küçük bir tarım alanına dönüştürülmüş durumda.

Projenin en dikkat çekici özelliği ise ziyaretçilerin yetiştirilen ürünlerden ücretsiz yararlanabilmesi. Geleneksel parklarda bitki toplamak çoğunlukla yasakken bu bahçe, insanların yenilebilir bitkilerle doğrudan etkileşim kurabileceği bir alan olarak tasarlandı.

YENİ YÜZEN BAHÇE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

İlk kez 2016 yılında başlatılan proje, 2026'da yeni bir yüzen bahçeyle genişletildi. New York eyaletindeki Erie Kanalı üzerinde bulunan Medina kasabasında açılan yeni bahçe, yeniden düzenlenen yaklaşık 24 metrelik bir mavna üzerine kuruldu. Ziyaretçilere yenilebilir ve tıbbi amaçlarla kullanılan bitkileri tanıma ve toplama imkanı sunuldu.

Yeni bahçenin farklı yerleşimlere ulaşabilmesi için su yollarında hareket edebilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Projenin 2026 sonbaharında Buffalo'ya geçerek kışı burada geçirmesi, 2027'de ise Erie Kanalı ve Hudson Nehri üzerinden New York kentine doğru yolculuğa çıkması planlanıyor.

TOPLANAN ÜRÜNLER İÇİN ÜCRET ALINMIYOR

Yüzen bahçenin amacı yalnızca meyve ve sebze yetiştirmek değil, kent sakinlerinin sağlıklı gıdaya ücretsiz erişimini artırmak. Projede yetiştirilen ürünler, ziyaretçilere açık etkinlikler kapsamında ücretsiz sunuluyor. Böylece şehirlerde kullanılmayan su yollarının ortak üretim alanlarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje aynı zamanda şehir parklarındaki bitkilerin izinsiz toplanmasına yönelik kısıtlamalara da dikkat çekiyor. Organizatörler, insanların gıda yetiştirme ve hasat süreçlerine katılabileceği yeni kamusal alanlar oluşturmayı amaçlıyor.