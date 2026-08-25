İngiltere'nin Herefordshire bölgesinde 68 yaşındaki çiftçi John Price, koruma altındaki Lugg Nehri'nin 1,5 kilometrelik bölümünü buldozerlerle tahrip ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme ayrıca Price'ın 600 bin sterlin (yaklaşık 818 bin dolar) yasal masraf ve restorasyon bedeli ödemesine karar verdi.

NEHRİN YATAĞINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Kingsland bölgesindeki arazisinde sel riskini azaltmak amacıyla harekete geçtiğini savunan çiftçi; ekskavatör ve buldozerlerle nehir yatağını tarayarak kıyıdaki olgun ağaçları söktü. İngiltere Çevre Bakanlığı uzmanları, yapılan müdahalenin sel riskini düşürmediğini, aksine su yolunun yapısını bozduğunu saptadı. Çiftçinin, yetkililerin resmi çalışmayı durdurma emrine uymayarak kazılara devam ettiği kaydedildi.

EKOSİSTEME HANGİ ZARARLAR VERİLDİ?

Özel Bilimsel İlgi Alanı statüsüyle korunan Lugg Nehri, 121 farklı kıyı bitkisine ve zengin bir canlı popülasyonuna ev sahipliği yapıyordu. Ağır makine müdahalesi sonucunda su samurları, yalıçapkınları, alabalık, somon ve tatlı su kerevitlerinin yaşam alanları ağır hasar aldı. Uzmanlar, sökülen olgun ağaçların ve nehir yatağının eski ekolojik dengesine kavuşmasının onlarca yıl alacağını açıkladı.

MAHKEME HANGİ YAPTIRIMLARI UYGULADI?

Alınan kararla İngiltere'de Su ile İlgili Tarım Kuralları kapsamında ilk kez bir kişiye hapis cezası verilerek hukuki emsal oluşturuldu. Hapis ve para cezasının yanı sıra John Price'ın üç yıl boyunca şirket yöneticiliği yapması yasaklandı ve nehir kıyısını kendi imkanlarıyla eski haline getirmesi zorunlu kılındı.