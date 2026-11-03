Ülkenin başkenti Yeni Delhi'den geçen Yamuna Nehri'nin özellikle Kalindi Kunj bölgesinde su yüzeyi beyaz köpüklerle kaplandı. Uzun süredir kirlilik sorunuyla mücadele edilen nehirde, köpüklerin temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

NEHRİN YÜZEYİ BEYAZ KÖPÜKLERLE KAPLANDI

Yamuna Nehri'nde oluşan köpüklerin başlıca nedenleri arasında arıtılmadan suya karışan kanalizasyon atıkları, deterjan kalıntıları ve endüstriyel kirlilik bulunuyor. Özellikle yüzey aktif maddeler, suyun hareketiyle birleştiğinde yoğun köpük tabakalarının oluşmasına yol açabiliyor.

Nehirdeki köpüklenme bazı noktalarda su yüzeyinin büyük bölümünü kaplayacak seviyeye ulaşıyor. Uzmanlar, köpüklerin tek başına zehirli madde miktarını göstermediğini ancak ciddi su kirliliğine işaret edebildiğini belirtiyor.

KÖPÜKLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

2 Kasım'da yeniden yoğunlaşan köpükler üzerine yetkililer harekete geçti. Kalindi Kunj çevresinde temizlik ekipleri görevlendirilirken nehrin yüzeyindeki köpükleri dağıtmak amacıyla özel kimyasal çözeltiler kullanılmaya başlandı.

Delhi yönetimi ayrıca köpük oluşumunun nedenlerini araştırmak için yeni bir teknik inceleme başlattı. Ancak çevre uzmanları, yüzeydeki köpüklerin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

Uzmanlara göre kalıcı çözüm için arıtılmamış atık suların nehre karışmasının önlenmesi ve mevcut arıtma tesislerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında tekrarlayan köpüklenme, Yamuna Nehri'ndeki kirlilik sorununun devam ettiğini gösteriyor.