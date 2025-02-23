Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve ünlü oyuncu Nejat İşler’in de avukatlığını yapan Göray Karadut hukuk bürosu ve evinin önünden çalınan balta ve odunlar sonrası isyan etti.

Sosyal medyadan hırsıza baltayı getirmesi için mesaj gönderen Karadut; şu ifadeleri kullandı;

"BALTAYI GETİR REZİL OLMA"

*Ey köyümüz sakinlerinden olduğu için adını vermek istemediğim, güvenlik kamera görüntülerini yayınlamadığım arkadaşımız.

*Ofisin kapısının önünde duran küçük baltayı aldın, ok kullanıp geri bırakacaksın diye seslenmedik, odunda yürüttün ona da tamam.

*Soban var mıydı. İçeri girip sobayı da yükleneydin. Bak adını vermiyorum millet Myndos Murat avukatının odunuyla nacağını çalmış demesin diye 2 hafta oldu getir baltamı.

*Getirmezsen görürsün o balta sapını. Dua et ismini vermedim.