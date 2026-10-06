Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Nejat İşler, Leyla The Band konserinde görüntülendi. Çağlar Çorumlu ile birlikte konsere katılan İşler'in gecenin ilerleyen saatlerinde ayakta durmakta zorlandığı ve iki kişinin desteğiyle konser alanından çıkarıldığı görüldü.

"Behzat Ç.", "Barda" ve "Kaybedenler Kulübü" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Nejat İşler, uzun bir aranın ardından katıldığı etkinlikle yeniden gündeme geldi.

İşler, "Leyla ile Mecnun" dizisinin oyuncularının kurduğu ve yıllar sonra yeniden sahnelere dönen Leyla The Band'in konserini izlemeye gitti.

Ünlü oyuncuya konserde meslektaşı Çağlar Çorumlu da eşlik etti.

KONSERİN ORTASINDA ALANDAN ÇIKARILDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde Nejat İşler'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Görüntülere yansıyan anlarda İşler'in iki kişinin desteğiyle yürüyerek konser alanından ayrıldığı dikkat çekti.

Oyuncunun neden ayakta durmakta zorlandığına ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konserde kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nejat İşler'in durumu kısa sürede gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere, "Yıllardır aynı, bari konserde yapma", "Kendine yazık ediyor" ve "Kendini düşünmüyor, başkasını neden düşünsün" şeklinde yorumlar yaptı.

Nejat İşler'den konser sırasında yaşananlara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.