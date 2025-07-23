Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray bir yandan da gidecekler için mesai harcıyor… Sarı kırmızılılarda yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerin başında Victor Nelsson geliyor.

Danimarkalı oyuncuya Süper Lig'den Samsunspor talip oldu. Radyospor’a konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson ile ilgili olarak şunları söyledi; "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir."