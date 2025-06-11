Galatasaray'ın devre arasında teknik direktör Okan Buruk'un talebi ile kiralık olarak Roma'ya gönderilen savunmacısı Victor Nelsson'un talipleri çıktı.
Roma, takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nelsson'un opsiyonunun kullanılmayınca Danimarkalı stoper, sarı kırmızılı ekibe döndü.
İKİ İTALYAN PEŞİNDE
Okan Buruk'un gelecek sezon planlamasında düşünmediği Nelsson için Como'nun devreye girdiği İtalyan basınına yansımıştı.
Yine İtalyan basınına göre devre arasında da Danimarkalı savunmacıyı isteyen Hellas Verona yeniden harekete geçti. Serie A ekibinin deneyimli stoper için kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.
Galatasaray'dan kiralık gittiği Roma'da istediğini bulamayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan ekibinde sadece 5 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.