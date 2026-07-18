İstanbul'da yaz sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği bu günlerde, yeni haftanın hava durumu detayları da netleşti. AKOM raporuna göre, bugün İstanbul'da sabah saatlerinde 25 derece olan sıcaklığın, öğle saatlerinde 32 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Akşam saatlerinde termometrelerin 28 dereceyi göstereceği, gece ise havanın 24 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor.

NEM GELİYOR!

Kent genelinde nem oranının yüzde 40 ile 90 arasında değişeceği belirtilirken, hafta sonunu sahilde geçirmek isteyenler için deniz suyu sıcaklığının 24 derece seviyesinde olduğu kaydedildi.

SICAKLIK 33 DERECEYİ GÖRECEK

AKOM'un raporunda İstanbullular için özel bir uyarı da yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde herhangi bir yağış beklenmiyor. Uzmanlar, sıcak havaların bunaltıcı etkisine karşı poyrazın devreye gireceğini belirtiyor. Uyarı metninde, aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek kuzeydoğulu (Poyraz) rüzgârların yurttaşlara serinlik hissi vermeye devam edeceği ifade edildi. Ancak bu serinlik hissine rağmen, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyredeceği konusunda yurttaşlar uyarıldı.