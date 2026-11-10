Özellikle havalandırması yetersiz banyolarda duvara ve derzlere yerleşen inatçı küf, pahalı temizlik ürünlerine gerek kalmadan tarihe karışıyor. Mutfakta herkesin elinin altında bulunan iki malzemeyi bir kasede birleştirenler, banyodaki rutubeti ve ağır kokuyu anında hapsediyor.

DUVARLARI VE DERZLERİ SARAN SESSİZ TEHDİT

Sıcak su buharının banyo duvarlarında, fayans aralarında ve tavanlarda yoğunlaşması; kısa sürede siyah küf lekelerine ve solunum yollarını tehdit eden ağır bir kokuya zemin hazırlıyor. Yetersiz havalandırılan kapalı alanlarda temizlenmesi en zor ev sorunlarından birine dönüşen rutubet, çoğu zaman pahalı kimyasal spreylere rağmen geri dönüyor. Ancak çözüm, market raflarındaki kimyasallarda değil, mutfak dolabında saklanıyor.

1 AVUÇ KARIŞTIRIP KÖŞEYE BIRAKIN

Doğal nem tutucu özellikleriyle bilinen kaya tuzu (veya iri tuz) ile karbonat, bir araya geldiğinde ortamdaki su buharını emen güçlü bir kalkana dönüşüyor. Bu iki malzeme havadaki fazla nemi hapsederek duvarların ve zeminlerin kuru kalmasını sağlıyor, böylece küf mantarlarının üreyebileceği nemli zemin tamamen ortadan kalkıyor.

UYGULAMASI DAKİKALAR ALIYOR

Küf ve ağır kokuyu engellemek için küçük bir cam kaseye birer avuç tuz ve karbonat ekleyip karıştırmak yeterli oluyor. Banyoda hava akımının zayıf olduğu lavabo altı, duşakabin yakını veya bir köşe rafına yerleştirilen bu kase, ortamdaki rutubeti adeta bir mıknatıs gibi çekiyor. Kasedeki karışım nemi çekip katılaştıkça veya ıslandıkça yenilenerek banyonun sürekli ferah ve nemsiz kalması sağlanıyor.