UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Mirasları’ listesinde yer alan Nemrut Dağı, ay sonunda çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği 2206 metre yükseklikteki dağda, 26 Eylül’de engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilecek…

Etkinlikte toplumsal farkındalığın artırılması ve Rotary’nin uzun yıllardır sürdürdüğü “Çocuk Felcine Son–End Polio Now” mücadelesine de destek verilmesi amaçlanıyor.

ENGELLİ BİREYLER KATILACAK

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek “Rotary Engellilerle Zirvede XXIV–Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden engelli bireyler, Rotaryenler ve müzikseverler Nemrut’un zirvesinde bir araya gelecek. Etkinlikte genç şarkıcı Eylül Ergül, gitarist Onur Aymergen ile birlikte sahne alacak.

Akbank Caz Festivali, İstanbul Caz Festivali, Nilüfer Caz Festivali ve Moskova Caz Festivali gibi önemli organizasyonlarda sahne alan Eylül Ergül, 2024 yılında dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli ile de aynı sahneyi paylaştı. Konser için gitarist Onur Aymergen ile özel bir repertuvar hazırlayan Ergül, Adıyaman türkülerini kendi düzenlemeleriyle yorumlayacaklarını belirtti.

Kliple ölümsüzleştirilecek

Nemrut’un tarihi atmosferinde gerçekleşecek bu özel performansın, bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak bir kliple ölümsüzleştirilmesi de planlanıyor. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emrah Candar, projenin bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirileceğini belirterek, Nemrut’un zirvesinde hem engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek hem de “Çocuk Felcine Son” mesajını güçlü biçimde duyurmak istediklerini ifade etti.