Avrupalı Seçkin Destinasyonlar kapsamında "Mükemmeliyet" ödülüne sahip olan 2 bin 250 metre rakımdaki Nemrut Kalderası, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, hafta sonu boyunca yüzlerce yerli ve yabancı doğaseveri misafir etti.

YERLİ TURİSTLERDEN DOĞA VE KORUMA VURGUSU

Çanakkale'den tur kapsamında bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut Kalderası'nın doğasından çok etkilendiğini belirterek herkesin bu güzellikleri görmesi tavsiyesinde bulundu. İstanbul'dan gelen Mahir Uğurel ise Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü'nün muhteşem bir bütünlük oluşturduğunu ve bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti. Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir de ailesiyle ziyaret ettiği krater gölünün korunması gereken bir dünya mirası olduğunu vurgulayarak, bölgenin değerlerine karşı herkesi daha hassas davranmaya davet etti.

YABANCI TURİST KAFİLELERİNİN DE ROTASINDA

Nemrut Kalderası, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turist kafileleri tarafından da yoğun ilgi görüyor. Beraberindeki Fransız turist kafilesiyle bölgeyi ziyaret eden profesyonel tur rehberi Zübeyir Ayaz, gruplarının Gürcistan gezisinin ardından Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti. Ayaz, dünyanın en büyük krater gölleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'nın manzarasıyla son derece özel bir yer olduğunu ve ülkenin doğal güzellik zenginliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu dile getirdi. Dört mevsim ziyaretçi ağırlayan kaldera, yaz aylarında artan yoğunluğuyla Bitlis turizminin en önemli destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.