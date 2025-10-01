Nepal’de geleneksel Kumari unvanı için seçilen yeni “yaşayan tanrıça”, iki yaşındaki Ariatara Sakya oldu. Ariatara, dün ailesinden alınarak Katmandu’daki Kumari Ghar adı verilen tapınak-sarayına taşındı.

Katmandu Vadisi’ndeki Newar topluluğunun Sakya kabilesinden seçilen Kumari, hem Hindular hem de Budistler tarafından kutsal kabul ediliyor. Geleneklere göre Kumari seçilen kızların 2-4 yaş arasında, kusursuz bir cilde, saça, göze ve dişlere sahip olması ve karanlıktan korkmaması gerekiyor.

ERGENLİĞE KADAR TANRI OLARAK KALACAK

Ariatara Sakya, geleneğe göre ergenlik çağına ulaşana kadar Kumari olarak kabul edilecek, ardından sıradan bir ölümlü sayılarak yerini yeni seçilecek bir Kumari’ye bırakacak.

Nepal’de bu ayın başında düzenlenen Indra Jatra festivali sırasında, görevini devreden önceki Kumari, kırmızı giysiler içinde ve alnında “üçüncü göz” sembolüyle halkın çektiği bir savaş arabasında taşınmıştı. Bir hafta süren festival, Ekim’de kutlanan Daşain ve Tihar (Diwali) gibi diğer önemli bayramların başlangıcı niteliğinde.

AYAKLARINA DOKUNARAK DUA ETTİLER

Dün, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen ve Nepal’de resmi tatil olan 15 günlük Daşain festivalinin sekizinci günüydü. Yeni Kumari, kalabalık bir topluluk ve yakınları eşliğinde Katmandu sokaklarında yürüyerek, önümüzdeki yıllarda yaşayacağı tapınağa ulaştı.

Tören sırasında binlerce kişi, Nepal’deki en büyük saygı göstergesi olan alınlarını Kumari’nin ayaklarına dokundurarak dua etti; çiçek ve para adakları sundu. Ariatara’nın, Perşembe günü ülkenin Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere inananları kutsaması bekleniyor.

"DÜN KIZIMDI BUGÜN TANRI"

Küçük tanrıçanın babası Ananda Sakya, “Dün sadece kızımdı, ama bugün bir tanrıça,” diyerek duygularını ifade etti. Sakya, kızının özel bir kaderi olduğuna inandıklarını belirterek, “Eşim hamileyken rüyasında bir tanrıça gördü. O an kızımızın farklı biri olacağını biliyorduk,” dedi.