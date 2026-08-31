Nepal Afet Yönetim Kurumu'na bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta çarşamba günü meydana gelen yıkıcı selin ardından altı hidroelektrik santralinin tünellerinde mahsur kaldığı tahmin edilen 900'den fazla kişiye ulaşmak için kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor.

Dağlardan vadilere akan buz, kaya, çamur ve enkaz yığınının yol açtığı felakette Nepal'deki can kaybı 903'e yükselirken, sınırın Tibet tarafında da 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Afette Nepal'de 592'si yabancı olmak üzere 4 bin 247, Tibet tarafında ise 546 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Nepalli yetkililer, pazartesi günü yaptıkları değerlendirmede önceliklerinin selden etkilenen bölgedeki hidroelektrik projelerinde kaybolan 933 kişiye ulaşmak olduğunu açıkladı.

YOKLUK İÇİNDE ZAMANA KARŞI YARIŞ

Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, iş makinelerinin tünellere erişim sağlamak amacıyla çamuru kazdığı görüldü.

Nepal Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, "Büyük miktarda enkaz birikti ve bu durum tünelleri açmak için bize büyük bir zorluk çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Arama ekibinde yer alan rehber Ashish Gurung ise "Her yerde sadece çamur var. Tünelin içi daha da kötüydü. Hareket etmek çok zor, çamur çok derin" değerlendirmesinde bulundu.

Gurung, ekibinin pazar günü en çok etkilenen bölgedeki Ruswana'da bulunan Chilime Hidroelektrik Santrali'nin tünellerine ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Ekibin çamur derinliğini ölçmek için ahşap kalaslar ve güvenlik ipleri kullandığını aktaran Gurung, şu yorumu yaptı:

"Çamurda yürümek çok zor; bir noktada göğsümüze kadar geliyordu. Yaklaşık 130 metre içerideki ilk istasyona yaklaştık. O kadar içeride daha ilerisi görülebiliyordu; sanki sadece cesetler var gibi görünüyordu. Ancak şirketin verdiği haritaya göre iç altyapıda güvenli bir alan var. Bazıları potansiyel olarak hayatta olabilir. Hayatta olmalarını umuyorum"

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Kızılhaç, selden 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor. Nepal Başbakanı Balendra Shah, felaketi "eş benzeri görülmemiş ve yıkıcı bir doğal afet" olarak nitelendirdi.

Shah, "Olumsuz hava koşullarına, zorlu araziye ve devam eden risklere rağmen vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için kararlılıkla ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

Shah, arama kurtarma operasyonlarında 21 bine yakın güvenlik personelinin yanı sıra sivil çalışanlar ve gönüllülerin görev aldığını belirtti.

Çin makamları da bölgeye 2 bin 100'den fazla kurtarma görevlisi sevk ettiklerini ve en az 33 milyon dolar kaynak tahsis ettiklerini duyurdu.

Çin devlet televizyonu CCTV, selin "küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri altındaki buzul istikrarsızlığından" kaynaklandığını ve bunun Tibet platosundaki "bu tabakasının kırılması sonucu oluşan afetlerinin yeni ve öne çıkan bir özelliği" olduğunu bildirdi.

Nepal, genel arama kurtarma çalışmaları için yabancı yardıma ihtiyaç duymağını açıklasa da tünel kurtarma konusundaki uzmanlıkları nedeniyle komşuları Hindistan ve Çin'den destek istedi.

İki Nepalli yetkili ise Çin'in buzul riskleri ve su seviyeleri konusunda yeterli veri paylaşmadığını, bu durumun gelecekteki afet hazırlıklarını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.