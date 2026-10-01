Kathmandu Post'un haberine göre, yetkililer bölgede yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çığda yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e ulaştığı belirtildi.

DESTEK EKİBİNDEN KİŞİLER DE YER ALIYOR

Hayatını kaybedenler arasında turist dağcılara yönelik hazırlıklarda görev yapan Nepalli işçiler ile destek ekibinde bulunan kişilerin de olduğu aktarıldı.

BİR KİŞİDEN HÂLÂ HABER ALINAMIYOR

Yetkililer, yüksek rakımda çalışan bir işçiden halen haber alınamadığını açıkladı. Kayıp kişiye ulaşılması için bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

27 EYLÜL'DE ÇIĞ MEYDANA GELDİ

Çin sınırında yer alan Himlung Himal Dağı'nın yüksekliği 7 bin 126 metreyi buluyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından 27 Eylül'de çığ meydana gelmiş, olayın ardından bazı dağcılar ile destek ekiplerinden haber alınamadığı açıklanmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.