Nepal-Tibet sınır bölgesinde meydana gelen buzul çökmesinin yol açtığı ve 800'e yakın kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin kişinin hala kayıp olduğu sel felaketinde, bir okul müdürünün aldığı hızlı karar yüzlerce çocuğun hayatını kurtardı.

Nuwakot bölgesinde yer alan 1600 öğrencili Tribhuvan Trishuli Ortaokulu'nun müdürü Rajendra Dawadi, sel suları beldeyi vurmadan hemen önce 900 öğrenciyi dersleri durdurarak güvenli yüksek alanlara yönlendirdi.

Dawadi, nehrin yukarısındaki Betrawati kasabası da dahil olmak üzere farklı kişilerden birkaç dakika içinde dört ayrı uyarı aldığını söyledi. Okul müdürü, felaketin boyutunu hızla kavradı.

Rajendra Dawadi

Müdürün öğrencilerinin hayatını müfredatın önüne koyması, akıl almaz bir facianın önüne geçilmesine sebep oldu. Dawadi'nin hiç bir öğrencisinin burnu bile kanamadı.

ÖĞRENCİLER DEHŞETİ ANLATTI

Zaman kaybetmeden harekete geçen kahraman müdür, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Daha fazla gecikmemem gerektiğine karar verdim. Sel gelmese bile bu sadece bir günlük ders kaybı olurdu" dedi.

Tahliye sırasında nehirden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir yurt binasının sel sularına kapıldığını gördüğünü aktaran müdür, "Kararı 10 dakika sonra vermiş olsaydık, öğrencilerim ve ben dahil hiçbirimiz bugün sizinle konuşuyor olamazdık" ifadelerini kullandı.

Okullarının sular tarafından tamamen yutulduğuna şahit olan öğrenciler ise, biraz şükür biraz da dehşetle o anları anlattı.

Okulun 16 yaşındaki öğrencisi Yunisha, "Arkadaşlarımla birlikte sadece 10 saniye farkla kurtulduk" diye konuştu.

Çocukların çamurlu patikadan yukarı koştuğu sırada okulun, çarşının ve köyün yarısının gözlerinin önünde sürüklendiğini söyleyen Yunisha, ailesine ancak üç gün sonra kavuşabildi.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Dhading'de de öğrenciler, öğle molasında sınıfları terk ettikleri sırada veya öğretmenlerinin talimatlarıyla kurtuldu.

Associated Press'e konuşan bir anne, öğretmenlerin öğrencileri "Sel geliyor, çantalarınızı ve yemek kaplarınızı bırakıp çıkmalısınız" diyerek uyardığını ve bu sayede hayatta kaldıklarını anlattı.

Save the Children verilerine göre sel nedeniyle en az 69 okul yıkıldı veya hasar gördü. 19 bin aile tamamen evsiz kaldı.

FELAKETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çarşamba sabahı Himalayalar'da bir buzul parçasının koparak sürüklendiğini ve zirve yolundaki bir gölü taşırdığını açıkladı.

Enkaz ve buz parçalarıyla taşan göl, nehir yolu boyunca su taşkını ve heyelanlara neden oldu. Yaşanan taşkınlar yerleşim yerlerini söküp götürdü.

Nepal makamları şu ana kadar 3 bin 700'den fazla kişinin kurtarıldığını, 592'si yabancı olmak üzere 2 bin 502 kişiden haber alınamadığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 781'e ulaştığını duyurdu.

Nepal Dışişleri Bakanı ise küresel fosil yakıt emisyonlarına katkılarının çok az olmasına rağmen Nepal halkının "iklim değişikliğinin ana mağdurları" haline geldiğini belirterek iklim krizine karşı küresel mücadele çağrısında bulundu.